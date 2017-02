Classement mondial Fifa : Le Cameroun effectue la meilleure progression

La sélection camerounaise de football senior réalise un véritable bond, dans le tableau de progression mensuel des sélections nationales.

Les lions indomptables du Cameroun récoltent déjà les fruits de leur excellent parcours au Gabon. La Can 2017 réconcilie les désormais quintuples champions d’Afrique avec leur public, mais également avec le podium africain. Les hommes de Hugo Broos partent de la soixante deuxième à la trente troisième position dans le classement général.

La remontée fulgurante des camerounais dans le classement général n’a rien de surprenant. Seul le contraire aurait surpris. Passer de la soixante deuxième à la trente troisième position, signifie évoluer de vingt-neuf (29) places. C’est la meilleure progression des trente (30) derniers jours. Aucune autre Nation ne fait mieux. Ce d’autant plus que Benjamin Moukandjo, Nicolas Nkoulou, Christian Bassogog, Ndip Tambe et les autres n’ont pas eu un tirage aisé. Ils auront été confrontés à plusieurs défis, frôlé l’élimination, fait face à l’adversité de tout un peuple et affronté de redoutables adversaires.

Au premier tour les camerounais ont en effet rencontré les talentueux burkinabè et les fougueux guinéens. L’on n’oublie pas le pays organisateur. Au second tour les lions indomptables avaient dans leur menu les virevoltants sénégalais, les expérimentés ghanéens et l’ogre égyptien. L’orage a chaque fois été évité avec la maestria du sélectionneur Hugo Broos. La majorité des adversaires faisaient partie du top 10 africain avant le tournoi. Un bon retour en somme du Cameroun, avec en prime un grand nombre de distinctions individuelles et collectives.

La deuxième meilleure progression est celle de Salvador. Cette sélection progresse de vingt-quatre places, et occupes-en ce moment la 114ème position. Les panthères noires du Gabon sont quatre-vingt septièmes, avec vingt et une places de gagnées. Les étalons du Burkina Faso, auteurs d’une assez bonne Can également, gagnent quinze places. Ils sont trente huitièmes aujourd’hui.

Les éléphants de Côte-d’Ivoire font une très mauvaise affaire à la trente unième Coupe d’Afrique des Nations de football. Ils demeurent dans le top 10 africain, mais réalisent la plus grande dégringolade du dernier classement de la Fifa. Les compatriotes de Yaya Toure reculent de treize places (47ème). Ils cèdent justement la place aux lions indomptables, à la seconde position du classement continental.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo