Classement FIFA : les Lions indomptables gagnent 29 places

Les hommes d’Hugo Broos, champions d’Afrique, sont désormais classés à la 33ème position dans le classement du mois de février des meilleures nations du monde.

Une remontée fulgurante pour le Cameroun. Le pays de Samuel Eto’o prend un peu plus la côte dans la bourse des valeurs de la FIFA. Dans le classement du mois en cours, publié ce jeudi par l’instance faîtière du football mondial, les lions indomptables passent de la 62ème à la 33ème place. Soit 29 places de gagner. Cette nouvelle position est sans aucun doute le fruit de sa brillante participation à la coupe d’Afrique des nations au Gabon (12 janvier au 05 février). Benjamin Moukandjo et ses camarades ont déjoué tous les pronostics en remportant cette édition.

Sur le plan africain, les champions d’Afrique retrouvent le podium derrière le Sénégal (31e) et l’Egypte(23e), finaliste malheureux de la Can 2017. La Republique Démocratique du Congo a fait un bond de 12 places et se retrouve à la 37ème position devant le Burkina Faso (38ème), le Nigéria (41ème) et le Ghana (45ème). Les grosses dégringolades sont celles de la côte d’Ivoire (de la 34e à la 47e) et l’Algérie (39e au 50e rang). Les deux pays, très attendus à la Can gabonaise, ont été éliminés au premier tour.

Sur le plan mondial le trio reste inchangé. L’Argentine occupe toujours la première place devant le Brésil et l’Allemagne. La France gagne une place au détriment de la Colombie et se classe 6ème.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga