CHAN 2018 : tous les qualifiés connus

Large vainqueur du Sénégal (5-0) mercredi à Conakry, la Guinée a validé le 16-ème et dernier ticket pour la phase finale de la 5-ème édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) prévue en janvier 2018 au Kenya.

Battus 3-1 à l’aller, les Guinéens ont réussi à renverser la tendance en étrillant les Sénégalais sur le score sans appel de 5-0 lors de la manche retour du 2ème et dernier tour éliminatoire, validant ainsi leur qualification.

Ce faisant, les 16 qualifiés pour le prochain CHAN 2018 sont : Libye et Maroc (zone Nord), Mauritanie et Guinée (zone Ouest A), Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Nigeria (zone Ouest B), Ouganda et Soudan (zone Centre et Est), Cameroun, Congo et Guinée Equatoriale (zone Centre), Angola, Namibie et Zambie (zone Sud), et Kenya (pays organisateur).

A noter l’absence de la RD Congo, tenante du trophée, et du Mali, finaliste de la dernière édition de la compétition disputée en 2016 à Kigali (Rwanda). De grands pays de football de clubs comme l’Egypte (engagée pour la première fois dans les éliminatoires), l’Algérie et l’Afrique du Sud ne seront pas non plus de la partie.

Malgré le bouclage de la phase de qualification, le Kenya n’est pas sûr d’abriter cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux, en raison d’un retard dans les préparatifs.

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) va se pencher sur le sujet lors de la réunion du 23 septembre prochain, à la lumière des conclusions de la mission d’inspection qui y est attendue du 7 au 12 septembre prochains.

