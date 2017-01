Centre Africain d’Etudes Olympiques : le Cameroun candidat pour abriter l’installation

L’annonce a été faite ce lundi par le président du comité national olympique et sportif du Cameroun, au cours d’une conférence de presse tenue à Yaoundé.

Le président du comité national Olypimque et sportif du Cameroun, (CNOSC) Hamad Kalkaba Malboum, a annoncé que le pays de Roger Milla est candidat pour abriter l’installation du centre Africain d’Etudes Olympiques, lundi 16 janvier, au cours d’une conférence de presse tenue à Yaoundé.

Le bureau exécutif de l’Association des Académies Nationales Olympiques d’Afrique (AANOA) séjournera à Yaoundé du 19 au 22 janvier 2017 dans le cadre de la mise sur pied de cette institution. Cette délégation sera composée du Dr RIDHA LAYOUNI, président de l’AANOA, de Mme AMINA MAÏGA KEÏTA (première dame du Mali) vice-présidente de l’AANOAet par présidente de l’académie nationale du Mali, de JAMES MUKURA CHAKA (Kenya) et Annicet Clement Guiyama MASSOGO (RCA) tous vice-présidents de cette instance.

Le Cameroun et le Mali sont les seuls pays en course pour abriter cette instance. Et le Cameroun semble avoir les meilleurs atouts pour avoir les faveurs du bureau exécutif. « Le Cameroun est une nation sportive connue. Nous avons formé de grands athlètes depuis 1960. Nous avons l’expérience d’avoir abriter les grandes organisations sportives comme le conseil supérieur de sport en Afrique ou enconre l’association nationale des comités olympiques d’Afrique. En plus nous avons des organisations sportives comme le bureau de la Caf (confédération Africaine de Football) et celui de Confédération Africaine d’Athlétisme. » a relévé Kalkaba Malboum.

Le patron de l’organe en charge de l’olympisme au Cameroun a également mis en avant la richesse et la qualité des ressources nos universités. « Nous avons les ressources humaines universitaires riches et très appréciées. L’idée du Pr Jean Tabi Manga selon laquelle l’Afrique ne peut pas que consommer, elle peut aussi enrichir les valeurs universelles de l’Olympisme, a été bien perçue et appréciée par les africains ».

Le bureau exécutif jaugera la mise en œuvre de ce projet après évaluation. L’Association des Académies Nationales Olympiques d’Afrique est chargée de la production de la production et de la diffusion de la pensée olympique africaine, en relation avec son environnement divers et les autres entités universelles.

