Casablanca – Faits divers : Un Nigérian arrêté avec plus de 7 kg de cocaïne

Les éléments de la police de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont interpelé ce jeudi un ressortissant nigérian pour tentative de trafic de 7,1 kg de cocaïne.

La quantité de cocaïne saisie avait été soigneusement dissimulée dans les talons de plusieurs chaussures se trouvant à l’intérieur des valises enregistrées au nom du ressortissant nigérian, âgé de 40 ans, arrivé à bord d’un avion en provenance de Sao Paulo (Brésil) et à destination de l’aéroport de Cotonou (Bénin), indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et d’établir ses ramifications potentielles à l’extérieur du pays, ajoute la DGSN.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale visant à lutter contre le trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes.

© CAMERPOST avec APA