Elle aura lieu le 6 octobre prochain sur le thème : « Enjeux et défis des systèmes financiers africains face au dividende démographique ». Les détails avec CAMERPOST.

Une compétition de grande renommée

Sont attendus plus de 500 participants venus des 5 continents, plus de 30 Speakers de renommée internationale, des accords de coopération signés et des perspectives d’investissement, l’opportunité de faire du Networking et des rencontres d’affaires, un large réseau connecté offrant la visibilité à tous ses adhérents.

Le Rebranding Africa Forum est devenu, en trois années, la manifestation économique la plus prestigieuse à Bruxelles. Avec plus de 30 intervenants de haut niveau dont Carlos Lopes Secrétaire exécutif de la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique, Paul Fokam Président d’Afriland First Bank, Celestin Monga Vice-président de la Banque Africaine de Développement, Donald Kaberuka Haut représentant de l’Union africaine pour le financement, et la signature de plusieurs accords de partenariat économique en marge du forum, la pertinence de la 3ème édition a été saluée de manière unanime.

Le gagnant de l’édition 2016

Au moment où les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2017, on continue de parler du gagnant 2016 de la compétition d’innovation du Rebranding Africa Awards. L’inventeur s’est illustré en mettant en place le « laafi bag ». Grâce à ce porte vaccin révolutionnaire, Christian Toé a remporté le Rebranding Africa Awards. Il a gagné ainsi la somme de 6 559 570 FCFA.

Le laafi Bag est un sac réfrigérant capable de maintenir les vaccins à la température adéquate pendant quatre jours. Il est l’œuvre du jeune chercheur Christian Toé. Laafi Bag permettra de conserver les vaccins pendant 04 jours à bonne température alors que les sacs actuels ne les conservent qu’une journée.

L’homologation par l’OMS avant la production en série de l’invention, toujours attendue

Christian Toé âgé de 28 ans a séduit plusieurs investisseurs dont Coris Bank qui a promis au jeune entrepreneur un financement de 101 673 335 FCFA. C’est la somme nécessaire pour finaliser et produire son invention. La prochaine étape pour l’inventeur Christian Toé, est l’homologation par l’organisation mondiale de la santé (OMS), avant la production en série de cette invention qui, selon les jurés de Rebranding Africa Awards, allie esthétique et efficacité.

