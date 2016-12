Etats-Unis : Carl Paladino, allié de Trump qui souhaite la mort d’Obama poussé à démissionner dans 24 heures

La Commission scolaire de Buffalo a voté jeudi pour appeler le commissaire de l’éducation de l’État à retirer Carl Paladino du bureau, une décision applaudie par des milliers de personnes indignées par les remarques controversées qu’il a faites au sujet du président Barack Obama et de la première dame.

La résolution approuvée par le conseil jeudi appelle Paladino à démissionner dans les 24 heures, ou le conseil fera appel à la commissaire MaryEllen Elia. Paladino quant à lui, n’a pas assisté à la réunion et dit qu’il ne démissionnera pas.

Le millionnaire a déclaré à un autre journal de Buffalo la semaine dernière qu’il voulait voir Obama mort de la maladie de la vache folle et Michelle Obama vivant avec un gorille en Afrique.

Un allié de Donald Trump

Paladino a publié un communiqué mardi, quatre jours après l’apparition des commentaires. Il s’est excusé pour ses commentaires, mais a également pris un coup aux critiques, les appelant des parasites, et a dit que Barack Obama était « un traître » aux valeurs américaines.

« Carl P. Paladino a prêté serment pour s’assurer que les étudiants bénéficient d’un environnement sans crainte et respecte la diversité au sein du district scolaire et de la communauté », lit la résolution demandant sa démission. Plus de 70 pour cent du district est non blanc, selon la résolution.

Les commissaires de l’éducation de l’État ont déjà retiré quatre membres du conseil d’administration de districts de l’ouest de New York au cours des 24 dernières années, a rapporté le Buffalo News.

Par © CAMERPOST