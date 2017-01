Canal d’Or – Maahlox : « Enlevez mon nom de votre grande cérémonie de sorcellerie »

Le rappeur camerounais s’est adressé dans une lettre ouverte à la chaine Canal 2 international au sujet de la 11ème édition des Canal 2 Or. Evènement qui récompense les meilleurs artistes camerounais et africains.

Maahlox a encore frappé fort ! Ce n’est pas un nouvel album qu’il vient de mettre sur le marché. Non loin de là. L’auteur du titre à succès « Ca sort comme ça sort » ou encore « la bière c’est combien ici » vient déverser toute sa colère sur la chaine de télévision Canal 2 international et son Canal 2 Or, dans une lettre qu’il vient de publier sur sa page Facebook ce mardi 17 janvier.

L’artiste dit « non, Merci » cet évènement qu’il qualifie de « K’ANAL D’OR ». Il commence par ressacer toutes les injures de la part de Canal 2 dont il a été victime. « longtemps traité de « fou », et ma musique de DESORDRE MUSICAL » par cette chaîne de télévision dite de proximité, depuis la sortie en 2013 de mon tube à succès « LA BIERE C KOMBIEN ICI ? » excellant dans les qualificatifs les plus insultants à l’endroit de ma personne et pire encore de ma musique qu’elle considère de « musique de bas échelle » « musique de bar » qui ne traversera jamais le seuil de mon petit studio disaient-ils à travers des articles de presse virulents m’érigent en porte étendard et promoteur du désordre de la pornographie, du banditisme et de la dépravation des mœurs ».

Maahlox va encore plus loin. Il fait savoir que cette chaine lui a promit « d’utiliser tous les moyens nécessaires pour la destruction totale de sa carrière ». Malgré le succès de ses tubes cités plus haut, le rappeur n’avait pas été nominé dans aucune catégorie de cet évènement qu’il qualifie de « cérémonie de pacotille ». La télévision d’Emmanuel Chatué a justifié cela par le « fait de n’avoir pas payé la promotion musicale dans leur structure médias. »

Le rappeur camerounais dit avoir tenu bon malgré. A force de travailler il a enchainé des succès avec (« Arrêtez Brenda » ou encore« Alexandre Song dans ton dos »). Le succès total c’est avec le tube « Tuer pour tuer ».

Par conséquent il demande aux « grands experts de la vrai musique » retirer son « nom très rapidement…de votre grande cérémonie de sorcellerie. »

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga