La Guinée et le Ghana ont effectué une entrée en lice fracassante dans la 12ème édition de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans (CAN U17) en atomisant respectivement le pays hôte, le Gabon (5-1), et le Cameroun (4-0), lors de la 1ère journée disputée dimanche à Port-Gentil, au Gabon.

Avec ces larges succès, Guinéens et Ghanéens réalisent une très bonne affaire, puisqu’une nouvelle victoire lors de la 2ème journée du groupe A, mercredi, face respectivement aux Camerounais et aux Gabonais, pourrait les propulser en demi-finales, synonyme de qualification à la Coupe du monde de la catégorie en Inde au mois d’octobre de cette année.

Le groupe B entre en lice ce lundi. Le tenant du titre, le Mali, fera face à la Tanzanie qui fait son baptême du feu dans la compétition, et l’Angola en découdra avec le Niger.

