Can Gabon 2017 : Et de… douze pour le Cameroun

Les camerounais ont acquis une réputation de terreur des pays organisateurs de la Can. Le 22 janvier ils seront à leur douzième confrontation avec un pays hôte du tournoi.

Les lions indomptables ont rencontré à onze reprises, le pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football. En 2017, ce sera donc au tour des Gabonais de se mesurer aux camerounais briseurs de rêves. Les panthères noires veulent l’emporter sur un Cameroun en quête de points de rachat auprès de ses fans.

Un match nul serait préjudiciable à Aymerick Aubameyang et ses coéquipiers. La sélection conduite par Jose Antonio Camacho n’a pu enregistrer que deux points lors de leurs deux précédentes sorties. Les gabonais auraient espéré disputer cette quasi finale sous régionale, avec quatre points tout au moins. La bataille entre les deux fauves n’aurait donc eu pour intérêt que le statut de leader du groupe A, et par extension la conquête ou la confirmation de l’hégémonie en Afrique centrale. L’équation est d’autant plus complexe en l’espèce, que le Cameroun n’a perdu qu’à trois reprises face au pays organisateur de la Can. C’était face : au Soudan en 1970 (2-1), à l’Egypte en 1986 (5-4 tab) et à la République sud-africaine en 1996 (3-0). A sept reprises les lions indomptables ont fait mal au pays hôte, s’adjugeant la plupart du temps le trophée.

Tout commence en 1984 avec la Côte d’Ivoire. Les éléphants avaient alors perdu (0-2) face aux lions indomptables. C’était lors de la troisième et dernière journée de poule. La situation était identique à celle que l’on observe en ce moment dans la poule A de la Can 2017. Les ivoiriens avaient besoin tout comme les gabonais aujourd’hui, d’une victoire pour continuer d’exister dans leur Can. Roger Milla et ses coéquipiers soulevaient par la suite le trophée pour la première fois. En 1988 les camerounais écartaient également les marocains de leur Can le 23 mars (1-0) en ½ finale. Ils remportaient la compétition pour la seconde fois. La Can 1992 voit le Sénégal tomber à son tour, à l’étape des ¼ de finale (0-1). L’édition de l’année 2000 est co-organisée par le Ghana et le Nigéria. En match d’ouverture les black stars font jeu égal avec les camerounais à…Accra (1-1). En finale Patrick Mboma, Samuel Eto’o et les autres l’emportent aux tirs aux buts (6-5) à… Abuja. Les camerounais élimineront deux années plus tard les maliens de leur Can à l’étape des ½ finales (3-0). Ils s’adjugeront encore une fois le trophée. Leur dernier fait d’armes remonte au 7 février 2008. Ils dominaient alors le Ghana, pays organisateur, en ½ finale (1-0) à Accra la …Capitale politique.

Les panthères du Gabon, deuxièmes de la poule A et à égalité avec le Burkina Faso (deux points), expérimenteront la hargne des lions indomptables face au pays hôte. Les gabonais devront faire tomber les camerounais. La tâche n’est pas aisée pour les hommes de Camacho, d’autant plus que la sélection de Hugo Broos veut renouer avec le second tour de la Can. Le dernier ¼ de finale des camerounais remonte en effet à l’année 2010 organisée par l’Angola.

