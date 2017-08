CAN 2019 (vidéo) : L’intégralité de la charge de Ahmad Ahmad contre le Cameroun

“La décision prise c’est de ne plus donner la responsabilité des visites d’inspection aux membres du comité exécutif, ni à la commission d’organisation. Maintenant c’est un cabinet d’audit de renommée, accepté par tout le monde qui assure ces visites d’inspection avec des experts en football. On verra. Vous avez entendu les déclarations des autorités politiques camerounaises qui nous annoncent qu’ils sont prêts pour ça. Pour nous c’est tout simplement envoyer cette délégation pour inspection et prendre acte. Dommage que certains de Vos collègues ne comprennent pas la réalité lorsqu’ils insistent sur cet aspect qui n’est pas un point dont on doit discuter. Mais au jour d’aujourd’hui je peux vous confirmer avec le standard, le cahier de charge qui est en place aujourd’hui aucun site au Cameroun n’est disposé à accueillir la CAN. Au jour d’aujourd’hui dont nous parlons”.