CAN-2019 : Le Président Paul Biya crée un comité pour l’organisation de l’évènement

Le Président camerounais a signé le vendredi 11 août 2017, un décret portant création organisation et fonctionnement du comité local d’organisation de Coupe d’Afrique des Nation de Football 2019.

Le Cameroun sera prêt

Au lendemain de la réception au Palais présidentiel des athlètes et autres sportifs camerounais, le Chef de l’Etat vient de donner un contenu à sa déclaration selon laquelle : « le Cameroun sera prêt j’en prends l’engagement ». Il vient en effet de mettre sur pied un comité dont le rôle sera entre autres de :

offrir un service de qualité et conforme aux standards en la matière aux délégations et équipes qui participeront à la CAN ; s’assurer de la qualité des prestations de toutes natures à mettre à la disposition des délégations, des équipes, des officiels et des invités spéciaux ; de mettre en place un service médical organisé et en adéquation avec les exigences de la compétition ; de définir un plan de mobilisation des moyens de transport permettant une mobilité des équipes, des officiels, des délégations, et des supporters.

Le texte souligne en outre que dans chaque ville devant recevoir des matchs de la CAN des sous-comités sont également crées.

© CAMERPOST par Hakim ABDELKADER