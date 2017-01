CAN 2017 : les supporters sénégalais prêts pour la bataille face au Cameroun

Dans le stade de Franceville, les supporters du Sénégal venus d’un peu partout devraient mettre le feu lors de la rencontre choc face au Cameroun samedi 28 janvier à Libreville. Jeudi, ils ont répété les chants et danses pour pousser les Lions de la Téranga. Le douzième homme sera bien à l’heure.

En aucun cas, ils n’auraient manqué ce choc entre leur patrie, le Sénégal, et le Cameroun. A Franceville, les supporters des Lions de la Téranga sont là pour pousser cette équipe qui se retrouve en quarts de finale.

Des supporters soutenus par leurs autorités

L’ambassadeur du Sénégal au Gabon et son équipe ont accueilli à Franceville des supporteurs venu de la sous-région, de Libreville, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et bien entendu du Sénégal. Tous ces déplacements ont été en partie financés par le ministère sénégalais des Sports. Ceux qui sont arrivés à Libreville ont été pris en charge par le comité des supporters, logés et nourris avant de transiter pour Franceville.