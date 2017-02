CAN 2017 : La sélection des pharaons d’Égypte ou la meilleure en Afrique

PARTAGES

Telle est la première conséquence du classement mondial Fifa du mois de février. Il a été publié le jeudi 9 février.

Les pharaons passent devant les lions indomptables. Ceci peut paraitre surprenant, surtout que les premiers ont été vaincus par les derniers, il y a juste quelques jours à Libreville (1-2). Le tableau de la Fifa fait de l’Egypte la vingt troisième Nation mondiale, et la première en Afrique.

Essam El Hadary et ses coéquipiers ont réalisé une performance des plus abouties au Gabon. Elle leur permet de passer de la trente cinquième à la vingt troisième position. La Fédération internationale de football Association (Fifa) leur attribue au final 881 points. Les pharaons détrônent les lions sénégalais de la teranga. Ces derniers occupent le trente unième rang avec 799 points, synonyme de deuxième place au niveau africain. Malgré leur élimination en ¼ de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2017, ils remontent de deux rangs dans le classement général. Les lions indomptables du Cameroun, champions d’Afrique, sont trente troisièmes dans le ranking mondial. C’est l’équivalent de la… troisième position en Afrique. Ils ont pourtant pris le dessus sur le leader et le second lors de la Can. Les hommes conduits par Hugo Broos totalisent même 796 points. Cette situation n’est cependant pas une injustice. Les lions indomptables sortent en fait des profondeurs du classement. Avant la Can ils occupaient la soixante deuxième position. La Can 2017 leur permet de réaliser le bond le plus impressionnant du tableau actuel. Vingt-neuf places de gagnées… impressionnant ! il est clair que si le Cameroun ne s’était pas autant éloigné des sommets, il serait le leader sans second du continent africain. Voici en effet de longs mois que les quintuples champions d’Afrique avaient quitté le top trois africain.

Le statut de troisième meilleure sélection africaine serait plutôt le gage du… retour des lions indomptables. Une situation qui pourrait s’améliorer si Aboubakar Vincent, Nicolas Nkoulou et les autres obtenaient de bons résultats lors des éliminatoires de la… Coupe du monde 2018. L’on n’oublie pas la Coupe des Confédérations 2018 qui sera organisée par la Russie. Ndip Tambe et ses coéquipiers y seront opposés à l’Allemagne, au Chili et à l’Australie. Du lourd !

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo