Can 2017 : La sélection camerounaise parmi les moins expérimentées

Le sélectionneur Hugo Broos a communiqué le 4 janvier, la liste des 23 sélectionnés camerounais. Très peu parmi eux ont déjà pris part à une Coupe d’Afrique des Nations.

Le Cameroun présente à coup sûr l’un de ses effectifs les moins impressionnants en Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football. 66% des sélectionnés pour la Can gabonaise, cumule à peine douze mois en sélection nationale. Près d’une vingtaine se retrouve dans cette situation. Rarissime au pays des lions indomptables !

Il faut remonter à la Can 1996 organisée par la République sud-africaine, pour observer une situation similaire. Au pays de Nelson Mandela, les lions indomptables avaient aligné plusieurs débutants à la Can senior. L’on évoquait alors des problèmes de trésorerie. Il était difficile d’assurer le déplacement des professionnels. Jules Nyongha le sélectionneur, avait dû composer avec peu de professionnels. L’expédition au pays des bafana bafana était menée par des footballeurs amateurs et des internationaux juniors. Ces derniers avaient remporté la Can junior 1995. Rigobert Song Bahanack par exemple, bien que présent en sélection depuis 1993, n’avait jamais disputé la Can senior. Une quinzaine d’autres joueurs était dans la même situation. Les seuls habitués de la compétition étaient William Andem, Hans Agbo, François Omam Biyick, Alphonse Tchami et Alioum Boukar.

A l’instar de la Can 1996, le Cameroun se présente en 2017 au Gabon avec l’une des sélections les moins impressionnantes. Dans la poule A, les panthères gabonaises, les étalons burkinabés et les lycaons guinéens ont battu le rappel de leurs troupes. Leurs sélectionnés pour la Can sont en général des étoiles locales, des figures connues du football. Même les guinéens qui ne sont pas très visibles sur le continent, composent avec leurs meilleurs éléments. Ce sont en général des professionnels nés au Portugal. Dans la tanière des lions indomptables, Nicolas Nkoulou est le plus expérimenté. Il va disputer au Gabon sa troisième Can. Aboubakar Vincent, Ambroise Oyongo Bitolo, Benjamin Moukandjo, Clinton Njié et Joseph Fabrice Ondoa connaissent leur seconde expérience. Les dix-huit lions indomptables restants s’apprêtent à disputer leur première Can. A l’exception de Jules Goda, Karl Toko Ekambi et Christian Bassogog les quinze autres sont des trouvailles de Hugo Broos. Ces derniers ont pour les plus anciens, revêtu la tunique des lions indomptables en mars 2016.

Les jeunes sélectionnés de Hugo Broos, doivent pour certains leur bonheur aux multiples défections des cadres habituels. Neuf lions indomptables majeurs ont décliné l’invitation du sélectionneur, pour se consacrer à leurs clubs.

