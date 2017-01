CAN 2017 : RD Congo – Ghana et Egypte – Maroc, des affiches indécises

Après la qualification du Burkina et du Cameroun, les deux derniers tickets pour le carré d’as de la 31-ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football seront décernés lors des deux derniers matches des quarts de finale prévus ce dimanche à Oyem et Port-Gentil : RD Congo – Ghana et Egypte – Maroc.

RD Congo- Ghana : Après sa belle phase de groupe, sanctionnée par deux victoires et un match nul qui l’extirpent d’un groupe relevé où se trouvait la tenante du titre, la Côte d’Ivoire (éliminée), la RD Congo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Sans noms ronflants mais un collectif huilé porté par leur goleador, Junior Kabananga (3 buts en 3 matches), elle est outillée pour poursuivre son chemin.

Présent en demi-finale des cinq dernières éditions, le Ghana est moins flamboyant cette année. Performant sur une seule période lors de ses deux premiers matches avant de s’effondrer face à l’Egypte, il est prenable, surtout qu’il risque de se passer de son capitaine de buteur, Gyan Asamoah, incertain pour blessure.

Les « Black Stars » ont intérêt à hisser leur niveau de jeu s’ils ne veulent pas connaître de surprise.

Le vainqueur de ce match affrontera mercredi le Cameroun qui a sorti le Sénégal en quarts de finale (0-0, 5 tab 4).

Egypte – Maroc : Ce duel nord-africain oppose deux équipes qui montent en puissance dans le tournoi. Battu d’entrée par la RD Congo (0-1), le Maroc s’est bien repris face au Togo (3-1) et à la Côte d’Ivoire (1-0). Même remaniée, l’équipe d’Hervé Renard dégage un sentiment de solidité et complémentarité.

De son côté, l’Egypte a connu un parcours plus lisse avec un partage des point avec le Mali (0-0) suivi de deux succès sur l’Ouganda et le Ghana (1-0 à chaque fois). Jouant en bloc, les « Pharaons » laissent peu d’espace. Ce qui leur a permis de garder inviolable leur cage en trois sorties.

Il s’agira pour les «Pharaons » de vaincre le signe indien face à des «Lions de l’Atlas » qu’ils n’ont plus battus depuis… 30 ans.

Le vainqueur croisera jeudi le Burkina, vainqueur en quarts de finale de la Tunisie (2-0).

Voici le programme des derniers matches de quarts de finale :

Dimanche :

16h00 GMT : RD Congo – Ghana, à Oyem :

19h00 GMT : Egypte – Maroc, à Port-Gentil

