Can 2017 : La première du Cameroun depuis… sept années

PARTAGES

Les lions indomptables ont pris le dessus le 18 janvier sur la Guinée Bissau (2-1). Cela ne s’était plus produit depuis longtemps.

Michael Ngadeu est le héros des camerounais. Il a inscrit à la soixante dix-huitième minute de jeu, le second but des lions indomptables. Ce faisant le Cameroun met fin à une longue période de disette à la Can. Le dernier match remporté par les camerounais remonte en effet au mois de janvier 2010.

Le 17 janvier 2010, l’attaquant Mohamadou Idrissou d’un coup de tête, battait le gardien de but zambien Kennedy Mweene. Le but inscrit à la quatre-vingt-sixième minute de jeu permettait aux lions indomptables de l’emporter (3-2) sur le fil. La rencontre comptait pour la deuxième journée de poule. Ce succès est d’ailleurs le seul qu’ait enregistré le Cameroun lors de cette Can 2010 organisée par l’Angola. Les deux éditions suivantes (2012 et 2013, Ndlr) ont vu le Cameroun briller par son absence, recalé chaque fois lors du tournoi éliminatoire. Lors de la Can 2015 les hommes de Volker Finke (ancien sélectionneur du Cameroun, Ndlr) de retour dans la compétition, sortent au premier tour après deux matches nuls et une défaite. Il aura donc fallu attendre quatre éditions de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football et… sept années, pour voir une nouvelle victoire des quadruples champions d’Afrique. La génération actuelle des lions indomptables ne faisait pourtant pas l’unanimité, après la cascade de défections enregistrée avant le début du tournoi. Neuf valeurs sures ont décliné l’invitation du sélectionneur Hugo Broos. Ces footballeurs ont préféré se consacrer à leurs clubs respectifs. C’est pourtant une sélection constituée de jeunes premiers, qui remet le Cameroun sur selle.

Il ne serait pas impossible que la jeune sélection camerounaise imite les précédentes générations des lions indomptables. Battre et éliminer le pays organisateur de la Can ! le Gabon serait ainsi le septième cas après les : Ghana, Mali, Nigéria, Sénégal, Maroc et Côte d’Ivoire.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo