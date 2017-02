Can 2017 : Peut-on parler d’une méthode Broos ?

Les Lions indomptables, outsider de la compétition, contre toute attente sont en finale de la Can 2017. Après avoir résisté face au Sénégal, le Cameroun a marché sur le Ghana, grâce aux méthodes peu conventionnelles de Hugo Broos.

Les camerounais, n’en reviennent pas. Les lions indomptables joueront la finale de la 31 ème édition de la coupe d’Afrique des nations au Gabon. Cela n’était plus arrivé depuis 2008 à Accra. Finale perdue (0-1, but d’Aboutréka) face à l’Egypte (son adversaire le 04 février) La bande à Benjamin Moukandjo a présenté plusieurs visages depuis le début de la compétition avec un jeu défensif et très peu séduisant. C’est vrai, ce n’est certainement pas l’équipe que souhaitait Hugo Broos avec les défections de plusieurs cadres. Mais le belge « très décrié » a surpris tout le monde avec ses méthodes que beaucoup ont du mal à comprendre.

« J’ai mon équipe dans ma tête »

Lors des matchs tests (Rdc et Zimbabwe) de la Can 2017, Broos a fait jouer pratiquement tout son effectif. Ce qui a suscité des interrogations dans la presse camerounaise sur l’équipe type du Cameroun. « Ne vous inquiétez pas j’ai mon équipe dans ma tête » avait lancé le belge pour la rassurer. Mais le constat est tout autre depuis le début, de l’aventure gabonaise. Broos a présenté une équipe différente à chaque match. Si cette méthode lui a value de très fortes critiques au debut de la competition, elle porte tout de même ses fruits. « Avec beaucoup de recul l’on se rend compte qu’il a la maîtrise de ses choix, Broos s’adapte tactiquement au jeu de son adversaire en insistant sur un style ultra défensif. Son choix de joueurs repose surtout sur le profil des adversaires » analyse Thierry Metomo, ancien entraîneur du TKC.

Dans sa méthode, qualifiée parfois de tatillonne, on constate tout de même un noyau qui ne bouge pas dans son effectif : Fabrice Ondoa, Adolph Teikeu, Ngadeu Ngadjui, Oyongo Bitolo Fai Collins, Siani et Moukandjo et Bassogog.

S’il y a un point où Hugo Broos fait l’unanimité, c’est tactiquement. » il est très impressionnant. Aussi aucun de ses matchs ne ressemble au précédent car il a un système de jeu modulable selon l’adversaire. Je le trouve très fort ! » encense Emmanuel Mbang kollo, consultant de football.

Pour sa premier CAN, le sélectionneur Belge a une assise défensive. C’est sur le plan du jeu que le technicien a des Lacunes. « Sur les 5 matchs le Cameroun a plus convaincu sur le plan psychologique. Il faut une grosse amélioration dans le jeu et aussi dans le jeu d’attaque pour mieux convaincre. » observe le coach Metomo.

Un homme de décision

Face au Burkina Faso, tout le monde a été surpris de l’absence sur le terrain de Nicolas Nkoulou (51 sélections). Le sélectionneur a clairement fait savoir qu’il compterait sur l’expérience du défenseur de l’Olympique Lyonnais qu’au second tour. Le belge l’a fait entrer en seconde période face à la Guinée Bissau et l’a titularisé face au Gabon. Arrivé au second tour, aucune trace de « Nico ». Le patron du banc de touche a pris sur lui de laisser sur le banc Njié Clinton (après 2 mauvaises sorties) et Vincent Aboubakar (titularisé seulement face à la Guinée Bissau) en préférant contre toute Attente Ndip També. Pour Thierry Metomo » Ndip També c’est l’exemple même de la méthode Broos »

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga