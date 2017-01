CAN 2017 : Le match Cameroun – Sénégal a commencé

A Moanda, les Lions peaufinent leur stratégie tandis que le Sénégal met subtilement la pression.

Encore deux jours. Juste deux jours avant le choc Cameroun-Sénégal, samedi à Franceville, en quarts de finale de la coupe d’Afrique des nations, Gabon 2017. Comme on l’imagine, la pression monte lentement mais dans chaque état-major l’heure est plus que jamais à la concentration.

Même si le Sénégal met subtilement la pression à son adversaire. « Le Cameroun ne peut être que favori, c’est une grande équipe, avec de grands joueurs et un gros palmarès, et nous, une très jeune sélection sans titre », a ainsi déclaré le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé. Avant d’ajouter : « Pour le Sénégal, c’est un grand honneur de jouer contre cette équipe du Cameroun. Ils ont une équipe expérimentée et un coach expérimenté, ce n’est pas notre cas ». Sauf que sur le papier, le Sénégal part avec les faveurs des pronostics et s’est imposé comme l’un des favoris de la compétition. La technique, elle, est plutôt connue et souvent utilisée par certains coachs pour se défaire de la pression.

Mais ce n’est certainement pas cela qui déstabilisera le Cameroun. Arrivés mardi en fin de matinée à Franceville, les Lions ont pris leurs quartiers au complexe hôtelier Heliconia de Moanda, à une cinquantaine de kilomètres de la ville. Ce sont d’ailleurs les installations sportives de la structure qui accueillent les séances d’entraînement des Camerounais. A l’abri des regards, l’équipe veut rester concentrée et éviter d’éventuels « espions » sénégalais. Si l’on en croit le Team Press Officer, Vincent de Paul Atangana, le groupe va bien et va aborder la rencontre de samedi « sans pression mais avec détermination ».

#CAN2017 – Les #Lions ont déposé leurs valises à l’hôtel Heliconia de Moanda (Banlieue de Franceville) pic.twitter.com/WitQVgnle8 — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) 24 janvier 2017

Même les pluies qui arrosent Franceville ne sont donc pas de nature à perturber l’équipe. Du côté de l’infirmerie, des craintes étaient perceptibles au sein de la tanière après le coup reçu par Christian Bassogog à la cheville face au Gabon. Mais pas d’inquiétude. Le joueur d’Aalborg (Danemark) s’est entraîné mardi soir avec le groupe qui a disputé la rencontre. Hier, les joueurs ont eu droit à des exercices dans la salle de fitness de l’hôtel en matinée avant une séance d’entraînement en début de soirée. La conférence d’avant-match est programmée pour vendredi avant la reconnaissance du terrain du Stade de la Rénovation à 20h, heure du match.

Source : © Cameroon Tribune

Par Josiane R. MATIA