CAN 2017 : Les « Léopards » de la RD Congo en stage au Cameroun

L’équipe nationale de football de la RD Congo, les « Léopards », se rendra mercredi 28 décembre au Cameroun où elle va préparer, en stage bloqué, sa participation à la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-Gabon 2017), au Centre d’excellence de la Confédération africaine de football (CAF) de Mbankomo, à 33 kilomètres de Yaoundé.

A cette occasion, les « Léopards » livreront un match amical contre locales des « Lions indomptables » le 5 janvier prochain.

Avant de s’envoler pour le Cameroun, la délégation des « Léopards » constituée pour le moment des joueurs évoluant au pays, a été reçue lundi en audience par le premier ministre, Samy Badibanga Ntita, qui leur a promis le soutien du gouvernement pour une participation honorable à la CAN.

Le sélectionneur principal des « Léopards », Jean Florent Ibenge Ikwange, a rendu publique, vendredi 23 décembre, la liste des 31 joueurs pré-sélectionnés pour la CAN-Gabon 2017. Onze pays différents ont fourni des joueurs à l’équipe nationale de la RD Congo, à savoir : la RD Congo (8 joueurs), l’Angleterre (8), la France (2), la Belgique (2), l’Espagne (2), la Grèce (2), le Qatar (2), la Suisse (1), la Turquie (1), l’Allemagne (1) et le Kazakhstan (1).

Les grands absents dans les rangs des « Léopards » pour raison de blessure dans leurs équipes respectives seront l’attaquant d’Everton en Angleterre, Yanick Bolasie, et le demi-défensif de l’As Vita Club de Kinshasa, Padou Bopunga.

L’entraineur Ibenge n’a pas voulu révéler les ambitions de son équipe au Gabon. Il s’est contenté de dire, en réponse à une question de la presse, vendredi 23 décembre, qu’il n’ira pas au Gabon pour rentrer avant le mois de février. Quand on sait que la compétition démarre le 14 janvier et que les demi-finales n’auront lieu qu’à partir du 1er février, on se dit que le coach des « Léopards » veut voir son équipe atteindre au moins les demi-finales.

Les « Léopards » avaient terminé la 30ème édition de la CAN en Guinée Equatoriale sur la plus petite marche du podium derrière la Côte d’Ivoire et le Ghana.

Les « Léopards » livreront leur premier match au Gabon le lundi16 janvier contre le Maroc qui fait aussi partie du Groupe C qui comprend en outre la Côte d’Ivoire et le Togo.

Liste des 31 présélectionnés :

Gardiens : 1. Matampi Vumi Ley (Mazembe/RDC), 2. Kudimbana Nicaise (Antwerp/Belgique), 3. Kiasumbua Joël (FC Wholhen/Suisse)

Arrières : 4. Bopé Merveille (Mazembe/RDC), 5. Ikoko Jordan (Guingamp/France), 6. Isama Mpeko (Mazembe/RDC), 7. Lomalisa Joyce (V.Club/RDC), 8. Luyindama Christian (Mazembe/RDC), 9. Mbemba Chancel (Newcastle/Angleterre), 10. Nsakala Fabrice (Analyaspor/Turquie), 11. Nsimba Vital (Bourg en Bresse/France), 12. Tisserand Marcel (Ingolstadt/Allemagne), 13. Zakuani Gabriel (Northampton/Angleterre) ;

Demis : 14. Bijimine Benjamin (Cordoba/Espagne), 15. Kage Hervé (Courtrai/Belgique), 16. Kamavuaka Wilson (Panathinaikos/Grèce), 17. Kebano Neeskens (Fulham/Angleterre), 18. Maghoma Jacques (Birmingham/Angleterre), 19. Mpoku Paul José (Panathinaikos/Grèce), 20. Mulumba Rémi (Gazelec Ajaccio/France), 21. Mulumbu Youssouf (Norwich/Angleterre) ;

