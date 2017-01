CAN 2017 : L’Egypte sort le Maroc (1-0) et hérite du Burkina en demi-finale

L’Égypte s’est qualifiée pour les demi-finales de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, en dominant en quarts de finale le Maroc 1-0, dimanche à Port-Gentil. Elle hérite du Burkina en demi-finale, mercredi prochain à Libreville.

Dominés dans l’ensemble de la partie, les « Pharaons » se sont montrés plus réalistes en concrétisant l’une de leurs rares occasion grâce à Mahmoud Kahraba en toute fin de match (1-0, 87e mn).

De retour à la CAN après sept ans d’absence, l’Egypte, septuple vainqueur de l’épreuve dont un incroyable triplé consécutif (2006, 2008, 2010), renoue avec son glorieux passé.

En demi-finales, la bande à Mohamed Salah se mesurera au Burkina (qui a sorti la Tunisie 2-0) mercredi, à Libreville.

Vainqueur de la CAN 2012 avec la Zambie et la CAN 2015 avec la Côte d’Ivoire, le Français Hervé Renard ne rééditera pas l’exploit avec le Maroc.

© CAMERPOST avec © APA