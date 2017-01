CAN 2017 : la légion étrangère d’ entraîneurs face aux techniciens locaux

PARTAGES

L’Europe est fortement représentée, à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football qui s’ouvre le samedi 14 janvier au Gabon, avec 11 techniciens dont 4 Français, 2 Belges, l’Espagne, le Portugal, l’Israël, la Serbie et la Pologne ont, chacun, 1 sélectionneur tout comme l’Amérique contre 4 Africains.

Le contingent français se retrouve à la tête de l’encadrement technique de la Côte d’Ivoire, du Maroc, du Togo et du Mali.

Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont fait appel à Michel Dussuyer, en juillet 2015, après le départ d’Hervé Renard qui les avait conduits au sacre en 2015 en Guinée Equatoriale. Ex-gardien de but de l’AS Cannes, FC Alès, Michel Dussuyer (58 ans) connaît la CAN pour avoir été 1/4 de finaliste avec la Guinée en 2004 et 2015 avec un passage moins brillant chez les Ecureuils du Bénin. Le technicien français a un immense challenge à relever. Permettre aux champions en titre de conserver leur couronne.

Pour y parvenir, il devra se défaire du Maroc de son compatriote Hervé Renard (49 ans) son prédécesseur à la tête des Eléphants avec qui il partage le Groupe C. Double vainqueur de l’épreuve avec deux sélections différentes, la Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015), Hervé Renard d’un nouveau sacre avec le Maroc.

La tâche ne sera pas aisée pour lui, dans ce groupe où un certain Claude Leroy (69 ans), considéré comme le sélectionneur à ‘’succès’’ sur le continent à la tête des Eperviers du Togo, entend prouver à Hervé Renard qu’il reste le ‘’maître’’ même si au palmarès, l’élève Renard a une longueur d’avance sur lui. Vainqueur de la CAN en 1988 avec le Cameroun après une finale perdue en 1986, ce tacticien a donné au Sénégal une 4è place en 1990 et un quart de finale en 1992.

En 2008, il a conduit le Ghana à une 3è place à domicile, un quart de finale avec la RD Congo en 2006.A la dernière édition de la CAN, en 2015, Claude Leroy qui a inculqué la passion du métier d’entraîneur à…Hervé Renard, dirigeait le banc technique du Congo (1/4 finale) après une élimination au 1er tour avec la RD Congo en 2013.

Alain Giresse (65 ans), sur le banc des Aigles du Mali, complète le carré d’entraîneurs français présents à la CAN 2017.L’ex-champion d’Europe 1984 avec la France retrouve, pour la seconde fois, la sélection malienne qu’il avait propulsée à la 3è place, en 2012 en Guinée Equatoriale, après un intermède au Gabon (2013) et au Sénégal (2015).

Les deux Belges ont porté leurs choix sur le Cameroun et l’Algérie. L’un, Hugo Broos (65 ans), trois fois vainqueur du championnat de Belgique avec Anderlecht et FC Bruges et un passage au club algérien de JS Kabylie, entend donner aux quadruples champions d’Afrique Camerounais son lustre d’antan.

Le technicien belge qui va composer avec une sélection à près de 90% de joueurs évoluant sur le continent après la défection de certains cadors, aura du pain sur la planche. Au contraire de son compatriote Georges Leekens (68ans) qui fait un retour sur le banc des Fennecs d’Algérie après un premier passage en 2003.

Présent à la dernière CAN en Guinée Equatoriale, avec la Tunisie, Georges Leekens et les Aigles de Carthage ont été éliminés en quart de finale par le pays organisateur. Cette année, il repart à la conquête du prestigieux trophée avec dans son écurie, le Ballon d’or africain 2016, Riyad Mahrez, pour tenter d’offrir un deuxième sacre à l’Algérie après la victoire de 1990.

L’Israélien Avram Grant (62 ans) va suivre sa deuxième phase finale d’affilée sur le banc du Black Star du Ghana. Finaliste malheureux devant la Côte d’Ivoire dans une renversante épreuve fatidique des tirs au but, l’ex-manager de Chelsea FC (Premier League anglaise) va tenter, cette fois de tuer le signe indien qui poursuit les Ghanéens depuis 1982 (4è et dernier titre continental) pour cinq finales perdues en 1968, 1970, 1992, 2010 et 2015.

Le Portugais Paulo Duarte (48 ans) revient à la ‘’maison’’ au Burkina Faso qu’il connaît bien après y avoir passé quatre ans (2008-2012) et un intermède au Gabon en 2013. Pour l’Espagnol José Antonio Camacho (62 ans), appelé à la tête de l’encadrement technique du pays hôte, le Gabon, c’est une première expérience sur le continent.

L’ancien défenseur du Real Madrid et de l’équipe d’Espagne, passé sur les bancs de plusieurs clubs notamment, FC Séville, Real Madrid et Benfica ainsi que de sélections (Espagne, Chine) succède au portugais Jorge Costa, remercié, début novembre.

Pour son retour en phase finale de CAN depuis la finale perdue en 1978 face au Ghana, l’Ouganda, sacrée meilleure sélection africaine 2016, fait toujours confiance au Serbe Milutin Sredojevic à la tête de l’équipe depuis avril 2013. Le technicien serbe n’est pas étranger dans la ‘’renaissance’’ du football ougandais. Au Gabon, il aura à cœur de démontrer que le titre de meilleure nation décerné à son équipe n’est pas usurpé.

Avec Claude Leroy, le Polonais Henryk Kasperczak (71 ans) peut se targuer de connaître le football africain pour avoir trainé sa bosse en Côte d’Ivoire (1993-1994), en Tunisie (1994-1998), au Maroc (2000), au Mali (2001-2002 puis 2013-2015), au Sénégal (2006-2008).

Depuis juillet 2015, Henryk Kasperczak, finaliste malheureux avec la Tunisie en 1996 et médaillé de bronze avec la Côte d’Ivoire en 1994, est de retour sur le banc des Aigles de Carthage de Tunisie. Avec pour ambition de couronner ce parcours africain par un titre au Gabon.

L’Argentin Hector Cuper (62 ans) découvre la CAN à la tête des Pharaons d’Egypte, sept fois vainqueurs de l’épreuve. Mais le technicien sud-américain n’est pas autant un novice pour avoir été vice-champions d’Europe des clubs avec le FC valence en 2001 et 2002.

Ils sont quatre sélectionneurs locaux à défier leurs homologues ‘’blancs’’ à la faveur de la CAN 2017, notamment, Aliou Cissé (Sénégal), Florent Ibenge (République démocratique du Congo), Kalisto Pasuwa (Zimbabwe) et Baciro Candé (Guinée-Bissau).

Si Florent Ibengue (56 ans) est à sa deuxième participation après une honorable troisième place en 2015 et un championnat d’Afrique des nations (CHAN) gagné en 2016, pour les trois autres qui ne manquent pas d’ambitions, c’est une grande première. Cependant, tous, veulent prouver que le technicien blanc n’est pas forcément pas au-dessus du local.

© CAMERPOST avec © APA