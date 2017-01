Can 2017 : L’arbitrage ou la plus grande crainte de nombreux sénégalais en ¼ de finale

Le Sénégal est l’adversaire du Cameroun en ¼ de finale de la Can. Selon des supporters sénégalais, la sélection camerounaise ne constitue pas un obstacle.

« L’équipe du Cameroun ne fait pas peur ». Les propos sont tenus par Faye, sénégalais. Pour lui « la sélection camerounaise est en deçà de celle du Sénégal ». Des compagnons, plus osés, songent déjà à l’adversaire des lions de la terranga en finale de la Can. Les lions indomptables ne seraient qu’une étape dans le parcours des lions de la terranga.

Les atouts des hommes de Cisse Aliou (sélectionneur du Sénégal, Ndlr) sont nombreux. « Le problème du Cameroun avant la Can était sa défense centrale. Elle commettait de nombreuses erreurs. C’est toujours le cas aujourd’hui ». Les adversaires des lions indomptables n’ont pas su exploiter cette faiblesse, précise-t-on. Les sénégalais « ne doivent pas commettre la même erreur. Ils doivent semer la panique dans l’axe central camerounais, pratiquer le jeu au sol et surtout éviter le jeu aérien ». Celle est possible s’ils évoluent « en une-deux dans la surface de réparation camerounaise ». Les éléments capables d’une telle prouesse sont nombreux. Ce sont entre autres Sadio Manè, Diao Baldè ou Ismaila Sarr. A l’opposé « les grands gabarits camerounais ne sont pas doués techniquement ». Avec un axe central assiégé « le Cameroun terminera la rencontre à dix, avec en prime un penalty ».

La méfiance est aussi le lot de nombreux sénégalais. Ces derniers conseillent à Aliou Cissé de préparer également la séance des tirs aux buts. Selon eux « les camerounais pourraient laisser l’initiative du jeu à leurs adversaires, et attendre tout simplement la séance des tirs aux buts ». L’on n’a pas oublié la défaite en finale de la Can 2002 devant le même Cameroun, « à cause de tireurs dégonflés ». Le sélectionneur Aliou Cissé avait lui-même vu le gardien camerounais Alioum Boukar stopper son tir. De manière générale cependant, l’on craint d’être volé par un arbitrage complaisant et favorable aux camerounais. La camerounité d’ISSA Hayatou, Président de la Confédération africaine de football (Caf) fait peur.

De l’assurance, les fans des Lions de la terranga en ont à coup sûr. Hormi la crainte d’un arbitrage partisan, les sénégalais voient leur sélection l’emporter sur le Cameroun en ¼ de finale. La Côte d’Ivoire probable adversaire des ½ finale ne fera pas le poids (3-1). Le trente unième trophée de la Coupe d’Afrique senior de football a de fortes chances d’être exposé à Dakar, capitale sénégalaise.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo