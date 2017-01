Can 2017 : Un international gabonais conteste la qualification des Lions indomptables

Le derby entre camerounais et gabonais n’aurait pas été arbitré avec justesse. Le Gabon se serait fait voler sa victoire.

Didier Ovono, le gardien de but des panthères noires est très amer. Il rend l’arbitre sud-africain Daniel Bennett, responsable de l’élimination du Gabon. Ce serait selon Ovono, une manifestation de la partialité de la Confédération africaine de football (Caf).

« Nous sommes un petit pays, c’est vrai. Cependant nous avons eu le courage d’organiser deux fois de suite la Coupe d’Afrique. Nous sortons de la compétition suite à des fautes arbitrales ». C’est en ces termes que l’international gabonais de 34 ans, et ancien élève du célèbre Thomas Nkono, résume l’opposition entre le Gabon et le Cameroun. Et de poursuivre : « en 2015 le pays organisateur avait bénéficié de plusieurs penalties. Tout le monde l’avait décrié. En 2017 face au Cameroun il y a eu un vrai contact sur Bouanga. L’arbitre a juste demandé au défenseur camerounais de ne pas le refaire… ».

Il n’est pas certain que cet argument ramène les supporters de la sélection gabonaise à des bons sentiments. Très peu de gabonais en effet s’attendaient à une prestation de haut vol des panthères noires pendant la Can. Qui plus est les deux scores de parité enregistrés lors des deux précédentes journées, en rajoutent au désamour d’une frange importante des supporters.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo