Can 2017 – Hugo Bross : « l’esprit est bon… On est prêts ! »

L’entraineur du Cameroun s’est montré rassurant lors de conférence de presse d’avant match du vendredi, 27 janvier 2017, pour le match contre le Sénégal.

La coupe d’Afrique des nations 2017 devient de plus en plus sérieuse. Les quarts de finale débutent le samedi 28 janvier. La 2ème affiche de la journée mettra aux prises deux fauves. Les Lions indomptables contre ceux de la Teranga. Lors de la conférence de presse d’avant match ce vendredi à Muanda, l’entraineur Hugo Bross s’est dit rassuré sur l’état d’esprit de son groupe.

« Le mental du groupe est très bon. On est en quart de finale et on a pris beaucoup de confiance sur les matchs précédents. Il n’y a pas beaucoup de gens qui nous attendaient à ce niveau mais on est là. On veut encore aller plus loin. Les joueurs veulent aller jusqu’au bout. L’esprit est bon et on est prêts ! ».

Coté sénégalais, l’entraineur Alioum Cissé ne veut plus penser à la finale perdue face au Cameroun en 2002. Pour lui ses joueurs doivent écrire leur propre histoire. « J’ai eu le temps de pleurer mais c’est bon, c’est fini. Demain c’est un autre contexte. En 2002 c’était une finale et là c’est un quart de finale. C’est une autre génération et c’est à elle d’écrire sa propre histoire. Cette équipe a beaucoup de respect pour nous, certes, mais elle doit faire mieux que nous et c’est notre souhait ».

Ce samedi on connaitra les premiers qualifiés pour le dernier carré. La première affiche opposera le Burkina Faso à la Tunisie (16 GMT) ensuite Sénégal -Cameroun (20 GMT).

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga