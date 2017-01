Can 2017 : Le groupe A ou la véritable poule de la mort

PARTAGES

La poule B considérée par des analystes comme la plus relevée de toutes, ne l’était pas en fait.

Les deux représentants de la poule B, le Sénégal et la Tunisie, sortent de la compétition à l’étape des ¼ de finale. Les lions de la teranga et les aigles de Carthage étaient ici les deux meilleures sélections. L’on les voyait atteindre au moins le dernier carré, dans une poule très relevée. Outre ces deux sélections, le Groupe B comprenait : l’Algérie et le Zimbabwe.

Les deux sorties de l’Algérie devant la Tunisie et le Sénégal, prouvent la valeur des deux dernières Nations. En effet les fennecs algériens ont été longtemps considérés comme la meilleure sélection africaine. Les tunisiens l’ont finalement emporté sur les algériens (2-1), tandis que les réservistes de la sélection sénégalaise ont contraint les algériens au partage des points (2-2). Le Sénégal vainqueur lors de la première journée de la Tunisie (2-0), était le leader du groupe. Il a obtenu sept points sur neuf possibles. Une prestation qui a véritablement impressionné. Le groupe B comprenait en théorie les sélections les plus fortes du continent africain, selon le classement de la Fifa. Les ¼ de finale ont montré une autre réalité de la situation. Les deux représentants du groupe dit de la mort, sont tombés devant les deux premiers du Groupe A.

La Tunisie tombe devant les étalons du Burkina Faso (0-2), leaders du groupe A. Les lions indomptables du Cameroun boutent hors de la compétition, la très joueuse sélection des lions de la teranga (0-0, 5-4 aux tirs au but). Le Cameroun, deuxième du groupe A éliminé donc le Sénégal, super favori de la Can 2017. La pléiade des stars sénégalaises n’est pas parvenue à briser le roc camerounais après 120 minutes de jeu. La poule A du pays organisateur était donc plus relevée que le groupe B, selon certains observateurs. Ils sont nombreux qui font de la poule A, le véritable groupe de la mort.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo