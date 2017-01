CAN 2017: la Côte d’Ivoire et la RDC se neutralisent (2-2)

La Côte d’Ivoire et la RDC se sont séparées (2-2), vendredi au stade d’Oyem en match comptant pour la deuxième journée du groupe C de la 31è Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football qui se déroule au Gabon.

Les buts congolais ont été l’œuvre de Nkeko Kebano (10è , 1-0) et Junior Kalondji Kabananga (27è, 2-1). Wilfried Bony a égalisé (25è, 1-1) pour les Eléphants qui rétabliront la parité par le capitaine Serey Dié (65è, 2-2).

Le Togo et le Maroc s’affrontent en deuxième rencontre de ce groupe C dominé pour l’heure par la RDC avec 4pts, suivie de la Côte d’Ivoire 2ps.

