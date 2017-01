CAN 2017 : Claude Le Roy, la CAN dans le sang

Déjà entraîneur ayant participé au plus grand nombre de phases finales de Coupe d’Afrique des nations (CAN), Claude Le Roy va conforter ce statut en participant une neuvième fois à cette compétition en s’asseyant sur le banc du Togo qui affronte, lundi à Oyem, la Côte d’Ivoire, pour le compte de la 1ère journée du groupe C de la 31ème édition de l’épreuve.

De sa première apparition à la CAN en 1986 en Egypte avec le Cameroun à Oyem avec le Togo, le technicien français s’est battu une réputation de « sorcier blanc » et a parcouru le continent dans ses différents recoins.

Le Togo est sixième pays qu’il conduit en phase finale de CAN.

Auparavant, il avait dirigé le Cameroun aux CAN 1986 et 1988, le Sénégal en 1990 et 1992, la RD Congo en 2006 et 2013, le Ghana en 2010 et le Congo en 2015.

Il affiche 35 matches au compteur, soit 16 victoires, 11 nuls et 8 défaites.

Sa meilleure performance reste le sacre avec le Cameroun 1988 au Maroc.

Pour le reste, il a été finaliste malheureux avec le Cameroun en 1986, demi-finalistes à trois reprises (avec le Sénégal en 1990, le Ghana en 2008 et le Congo en 2015), deux fois quarts de finaliste (avec le Sénégal en 1992 et la RD Congo en 2006) et a calé une seule fois au 1er tour.

C’était avec la RD Congo en 2013 en Afrique du Sud. C’est dire que le Français s’était une solide réputation de technicien à succès sur le continent.

Ombre au tableau, Le Roy a échoué à remporter le trophée continental avec deux pays organisateurs qu’il entraînait. Il s’agit du Sénégal en 1992 et du Ghana en 2008.

A 68 ans, il n’a rien perdu de l’enthousiasme de ses débuts, de sa passion et surtout de sa science. Comme en atteste la qualification miraculeuse de ses poulains togolais à «Gabon 2017».

Compétition à laquelle il ne déparerait de jouer un tour aux pronostics comme il l’a fait avec la sélection nationale du Congo en accédant, à la surprise générale, en demi-finale et en terminant sur la 3ème marche du podium.

© CAMERPOST avec © APA