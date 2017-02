CAN 2017 : le Cameroun remporte le trophée

Les Lions indomptables sont venus à bout des Pharaons d’Egypte au terme d’une finale renversante.

Les Lions indomptables sont sur le toit de l’Afrique. Le Cameroun a remporté ce dimanche 5 février sa cinquième Coupe d’Afrique des Nations en battant l’Egypte, 2 buts à 1. Les Pharaons avaient pourtant ouvert le score dès la première période par Mohamed Elneny. Au retour des vestiaires, les choix tactiques d’Hugo Boos, le sélectionneur Belge s’avèrent payants. Ce sont deux remplaçants, anciens poids lourds de l’équipe, qui s’avèrent décisifs.



D’abord Nicolas Nkoulou égalise sur un coup de tête à la 59e minute. Et à la 89e, Vincent Aboubakar évite aux publics l’épreuve difficile des tirs au but et foudroie Essam El-Haddary, le gardien égyptien d’une reprise de volée. C’est le but de la victoire.



Et le retour sur la première marche du podium, 15 ans après, face à l’équipe la plus titrée du continent. Le signe indien est brisé, devant l’Egypte qui par deux fois a ravi la finale de la CAN au Cameroun, en 1984 et en 2008.

Bravo aux Lions indomptables du #Cameroun, sacrés ce soir champions de la Coupe d’Afrique des nations 2017 ! pic.twitter.com/mjL9UfGYBZ — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) 5 février 2017

Papa @setoo9 merci pour le soutient force au CAMEROUN 🙌🏽🙌🏽🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲 pic.twitter.com/iqsObHqvnn — ●Ty.Ndolè.Sign●🇨🇲 (@_stephanecombs) 5 février 2017

Cet hymne qui scandé par des supporters incroyables a poussé cette équipe !#OrangeSponsorsYou pic.twitter.com/mQTs6dmhUy — Orange Cameroun (@Orange_Cameroun) 6 février 2017

Vainqueur de la #CAN2017, le Cameroun a fêté son titre ! 📸🇨🇲 pic.twitter.com/mYacH5ThPK — Actu Foot (@ActuFoot_) 5 février 2017

Source : © Cameroon Tribune

Par Hugues Marcel TCHOUA