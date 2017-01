CAN 2017 : Le Cameroun « ne sait pas marquer », déplore Hugo Broos

« On ne sait pas marquer« , a déploré le coach du Cameroun, Hugo Broos, après le match nul des Lions indomptables (1-1) contre le Burkina Faso samedi à Libreville lors du premier match du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations de football.

« Les faits sont là« , dit l’entraîneur belge. « Nous avons trois occasions franches. Avant la deuxième période, on a deux joueurs seuls devant le gardien. Et on ne sait pas marquer. Si on marquait ce but-là, le match aurait été fini. Marquerait-on ou pas avec Vincent Aboubakar? Je ne sais pas répondre. Si nous avions gagné nous serions leader et la situation serait plus confortable qu’elle ne l’est actuellement« .

« On a dominé l’adversaire, on s’est créé des occasions. La seule chose dont on a besoin, c’est quelqu’un qui les met dedans« , poursuit Broos. « Et encore une fois si on ne sait pas marquer avec des occasions pareilles, c’est difficile de gagner des matches. J’ai sorti les deux joueurs de flanc (ndlr: Njie et Basogog) parce qu’ils étaient fatigués. Salli, le remplaçant, n’a pas donné ce que j’attendais de lui dans les dernières 20 minutes« .