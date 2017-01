Can 2017 – Cameroun-Guinée : Hugo Bross affirme que ses joueurs sont prêts

L’entraineur des lions indomptables s’est dit confiant au regard de ce que ses joueurs ont démontré hier aux entrainements, lors de la conférence d’avant match.

Après le nul (1-1) face au Burkina Faso en ouverture, les lions indomptables redescendent dans l’arène ce soir pour affronter la Guinée Bissau, qui a accroché le Gabon (1-1), à l’occasion de la 2ème journée.

Mardi soir en conférence d’avant match (dont nous avons eu l’intégralité de la copie par notre confrère d’Olympia sport), l’entraineur de la sélection nationale du Cameroun s’est montré confiant et rassuré par ses joueurs. » Quand j’ai vu les joueurs hier à l’entrainement, j’étais confiant. Je sais qu’ils sont prêts pour le combat de demain (ce soir à 19h GMT). Naturellement que la situation de notre poule n’est pas l’idéale. Mais on sera prêts pour arriver aux quarts de finales. Le match de demain sera très difficile mais encore une fois j’ai confiance en mon équipe. Je me réfère surtout à ce que j’ai vu hier à l’entraînement. «

Également présent à cette conférence, Clinton Njié a relevé l’importance de cette rencontre. » nous sommes conscients que ça fait 7 ans que le Cameroun n’a pas remporté la moindre rencontre à la Can. Cela fait partie de nos discussions. Nous allons tout faire pour changer la donne. Et pour cela il faut battre la guinée. «

De l’autre côté, l’entraineur de la guinée Bissau a joué la carte de la prudence et de la concentration face aux lions. » le match contre le Cameroun est un match de grande responsabilité pour nous. Nous nous sommes déjà rencontrés 2 fois et à chaque fois on a perdu. Nous savons bien que le Cameroun a des joueurs de grandes valeurs techniquement et physiquement. Nous serons bien concentrés « .

Cameroun- Guinée Bissau c’est ce soir à partir de 19h GMT après la confrontation Gabon- Burkina Faso (16h GMT), au stade de l’amitié de Libreville.

