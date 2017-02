CAN 2017 : le Cameroun en finale face à sa bête noire, l’Égypte

Le Cameroun affronte, dimanche à Libreville, en finale de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) sa bête noire, l’Egypte, qui l’a privé de deux couronnes continentales dans le passé.

Des six finales de CAN disputées jusqu’ici, les « Lions indomptables » ont remporté les quatre, en 1984 en Côte d’Ivoire, en 1988 au Maroc, en 2000 au Nigeria et au Ghana et en 2002 au Mali.

Les deux autres finales, ils les ont toutes perdues face au même adversaire : les « Pharaons » d’Egypte. D’abord, en 1986 au Caire (Egypte) à la série des tirs au but (5-4), après un nul blanc et vierge après prolongation.

Ensuite, en 2008 à Accra (Ghana), où la bande à Aboutreika avait dominé Samuel Eto’o, Rigobert Song, et autres. D’ailleurs, c’était la dernière finale de CAN du Cameroun.

Dimanche, le Cameroun aura à cœur de stopper cette spirale de défaites en finale face à l’Egypte. Ce qui lui permettra de s’offrir un cinquième sacre continental, quinze ans après le dernier obtenu au Mali face au Sénégal.

© CAMERPOST avec © APA