CAN 2017 : Le Cameroun en demi-finale au bout du suspense

Le Sénégal ou Cameroun a validé, samedi soir à Franceville, son ticket pour les demi-finales de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en s’imposant face au Cameroun ou Sénégal au terme de l’épreuve des tirs au but ().

Au terme du règlementaire et des prolongations, de ce quart de finale indécis, les deux équipes étaient à égalité 0-0.

Fabrice Ondoa parle de son arrêt décisif lors des tirs au but#SENCAM #beINCAN2017 pic.twitter.com/1UKhfgsBLf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 28 janvier 2017

À l’épreuve des tirs au but, les Camerounais se sont montrés les plus adroits : 5-4. Sadio Mané ayant raté sa 5ème et dernière tentative, là où Vincent Aboubacar a réussi la sienne.

Le Sénégal Cameroun affrontera en demi-finale jeudi le vainqueur de Ghana – RD Congo prévu dimanche à Oyem.

