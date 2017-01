CAN 2017 : le Cameroun bat la RDC (2-0), en amical à Yaoundé

Bien regroupés dans les différents compartiments, et malgré une certaine fébrilité, les locaux ouvriront le score à la 58ème minute par un coup-franc transformé par Oyongo Bitolo, avant de saler 13 minutes plus tard grâce à une action en solitaire suivie d’une frappe enroulée du petit « bleu » Christian Bassogog.

Les « Lions indomptables » ont ainsi semblé rouler sur du velours, devant des « Léopards » manifestement plus préoccupés à roder sa mécanique qu’à se porter vers les buts adverses.

Et, pendant que la RDC va continuer sa mise au vert à Yaoundé, les Camerounais s’envolent le soir même pour Malabo (Guinée Equatoriale) pour la suite de leur stage bloqué qui court jusqu’au 9 janvier prochain, avant une autre rencontre amicale le lendemain à domicile contre le Zimbabwe.

#HBroos : « Cette victoire nous remet en confiance » CLIQUEZ SUR LE LIEN —https://t.co/dDxsuJcaFW pic.twitter.com/Gj25tKLAhg — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) 5 janvier 2017

A « Gabon 2017», le Cameroun évoluera dans le groupe A constitué du pays organisateur, du Burkina Faso et de la Guinée Bissau alors que les Congolais, logés dans le groupe C, affronteront la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Togo.

