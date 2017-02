CAN 2017 : Le Cameroun affrontera l’Egypte lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 après avoir dominé le Ghana sur le score de 2 buts à 0

Le Cameroun a dominé le Ghana sur le score de 2 buts à 0, jeudi soir à Franceville, validant ainsi son ticket pour la finale de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) où il affrontera dimanche l’Egypte.

Les deux buts ont été inscrits par Ngadeu Ngadjui (72e mn) et Bassogog (90+3).

Ce sera la septième finale de CAN à laquelle les « Lions indomptables » se qualifient.

Ils ont remporté les quatre en 1984, 1988, 2000 et 2002 et perdu deux en 1886 et 2008, toute face à… l’Egypte.

Cette dernière, victorieuse du Burkina (1-1, 4 tab 3), sera son adversaire en finale dimanche à Libreville.

Quant au match de classement pour les 3ème et 4ème places, il opposera samedi le Burkina au Ghana.

© CAMERPOST avec APA