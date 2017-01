Cameroun – Zones anglophones: la plateforme des Osc du Littoral demande le rétablissement des communications électroniques

Il y a quelques minutes CAMERPOST a reçu la déclaration de la plateforme des organisations de la société civile du Littoral. Ce vendredi 20 janvier 2017, Philippe Nanga (Ong Un Monde Avenir), Jean Baptiste Sipa (Article 55), Alex Gustave Azebaze (Aga Medias Inc), Chantal Kambiwa (Servitas Cameroun), Dora Sende (Cofepre), tous membres du comité de rédaction pour le suivi de la plateforme en question, ont soumis leur souhait dans un document.

Tous demandent le rétablissement des communications électroniques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest, la clarification rapide et urgente de la situation des personnes arrêtées et détenues dans le cadre de la crise actuelle, la mise en place urgente d’un espace de dialogue national. Les compatriotes font savoir que depuis plusieurs mois le Cameroun vit une crise sociopolitique marquée dans la partie occidentale dite anglophone de son territoire, affectant l’ensemble de la nation par ses conséquences multiformes. Et, donc ils observent qu’après une longue période d’hésitation, le gouvernement s’est enfin penché sur les revendications des Organisations des avocats et enseignants anglophones.

« Certes, en prenant en compte en temps réel les revendications dont le Président de la République lui-même a reconnu sur le tard, la légitimité, le gouvernement aurait permis à notre pays de faire l’économie de la crise profonde qui en a résulté », souligne la plateforme dans sa déclaration. Cependant, cette dernière dit avoir pris acte des diverses initiatives prises pour dialoguer avec les forces sociales revendicatrices (avocats et enseignants notamment) en mouvement. « Nous constatons, toutefois que les négociateurs de l’État se montrent davantage préoccupés par le souci de sauver la face du gouvernement, que celui d’apporter immédiatement les réponses adéquates et optimales possibles », avance la société civile qui considère que la crise actuelle est un appel de l’histoire, et exhorte le Président de la République à mettre en place au plus vite, un espace ouvert et large de discussion sans a priori, permettant de réfléchir et de faire des propositions sur le vivre ensemble camerounais.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa