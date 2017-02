Cameroun – Yaoundé : Incendie au ministère des Marchés publics

PARTAGES

La salle d’attente du cabinet du ministre ravagée par des flammes hier.

Des murs noircis, des canapés brûlés, des rideaux en cendres. Ce sont-là les dégâts causés par l’incendie survenu hier vers 12h dans la salle d’attente du cabinet du ministre délégué à a présidence chargé des Marchés publics à Yaoundé. D’après Fritz Gérald Nasako, le secrétaire général de ce département ministériel, les collaborateurs du ministre étaient en pleine réunion avec lui lorsque son garde du corps est venu leur annoncer la nouvelle. « Nous étions tous paniqués.

C’est ainsi que nous sommes sortis en catastrophe », raconte le secrétaire général. « Nous avons remarqué de la fumée qui sortait de cette salle.

Je suis donc allée ouvrir la porte et nous avons réalisé qu’il y avait le feu. Dans la panique, je suis sorti en laissant mon téléphone

», explique une des secrétaires. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à la rescousse et à leur arrivée, le feu avait envahi la salle d’attente, mais restait contenu à l’intérieur. Les sapeurs-pompiers ont pu neutraliser l’incendie et limiter les dégâts. Tous les employés de l’immeuble situé non loin de la Direction générale des Impôts se sont regroupés au parking en compagnie du ministre. Plus de peur que de mal au final. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie.

Source : © Cameroon Tribune

Par Beatrice NDEBI (stagiaire)