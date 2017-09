Cameroun – WhatsApp : les groupes de discussion ont du succès

Anciens d’un établissement, ressortissant d’un village ou d’une famille, ces forums ont actuellement le vent en poupe, dans ce réseau social.

C’est l’option la mieux partagée par la « génération tête baissée » de nos jours. Collés à longueur de journée au téléphone, certains ont trouvé l’astuce qui leur permet de rester en contact avec les membres de leurs familles et bien d’autres amis. C’est ainsi qu’ont vu le jour, les groupes sur WhatsApp. Groupe d’amis, d’anciens d’un collège, de ressortissants d’une région ou d’un département, de membres d’une famille…Il y a un peu de tout. Les adeptes ne se plaignent pas. « A travers ces groupes, mes frères et moi, sommes plus proches. Lorsque l’un d’entre-nous possède une information, tous les autres sont au courant, au même moment. Nos liens sont beaucoup plus soudés qu’avant. Parce que nous avons des emplois de temps compliqués et il nous était souvent difficile de nous retrouver », explique un fan.

Dans d’autres familles, les traditionnelles réunions qui obligent le déplacement ont été suspendues. « Nous n’avons plus besoin de nous déplacer pour gérer les problèmes de famille. Sur WhatsApp, nos aînés nous disent ce qu’il y a lieu de faire. Si c’est une contribution financière, on le fait. Ces groupes ont facilité la vie », affirme un autre utilisateur. Même les lieux professionnels ne sont pas en reste. Des personnels d’un même service dans une entreprise de la place ont aussi créé un groupe sur WhatsApp. « Nous partageons des informations utiles concernant l’actualité ou tout autre sujet intéressant. Ce qui permet à toute l’équipe, de contribuer et d’améliorer les différentes propositions, quand cela s’avère nécessaire », affirme Hortense A, souriante. WhatsApp a ainsi pris des galons dans l’univers très mouvementé des réseaux sociaux, et ce n’est pas demain la veille, que les Camerounais vont lâcher prise.

Source : © Cameroon Tribune

Par Elise ZIEMINE