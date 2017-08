Cameroun : Vulgarisation du document national de contextualisation et de priorisation des ODD

Le Ministère camerounais chargé de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) et le système des Nations Unies au Cameroun ont organisé, le 23 août 2017 à Yaoundé, un atelier de partage du document national de contextualisation et de priorisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Cet atelier fait partie du processus de contextualisation des ODD au Cameroun débuté en fin 2015 et mis en route en collaboration avec les administrations publiques, la société civile et le secteur privé et dont l’objectif est de définir les priorités de développement pour le Cameroun à l’horizon 2030.

Cet exercice vise qu’à terme, les cibles contextualisées et/ou priorisées, soient totalement prises en compte dans les stratégies, plans communaux de développement, programmes ministériels et plans d’actions des autres acteurs.

Sept critères ont été retenus pour la priorisation des cibles des ODD : les engagements internationaux du Cameroun (les Objectifs du Millénaire pour le Développement, la COP21, l’accord Cameroun-OIT, l’Agenda 2063 de l’UA, la déclaration universelle des Droits de l’Homme, le traité de Rome) ; la croissance, le développement humain, le développement de l’emploi, la gouvernance, l’environnement, la résilience.

Rappelons que les ODD visent aussi à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dont les cibles n’ont pas été atteintes et s’inscrivent ainsi dans leur continuité. Ils visent également à réaliser les droits de l’homme pour tous, l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des filles et concilient les trois dimensions du développement durable : économique, sociale et environnementale.

Source : Media Terre par Rod Tongue