Cameroun : Les Vœux de bonheur, santé prospérité et un meilleur épanouissement de Paul Biya au couple Eto’o

Le chef de l’Etat camerounais, Paul Biya et son épouse, Chantal, ont adressé bonheur, santé prospérité et un meilleur épanouissement au footballeur international Samuel Eto’o ainsi qu’à son épouse, l’Ivoirienne Georgette Tra Lou, qui se sont unis pour le meilleur et pour le pire mardi dernier à Stezzano, une commune de la province italienne de Bergame, a appris APA de source officielle.

Représentés à l’occasion de cette cérémonie de noces fort courue par le directeur-adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Joseph Le, ils ont également adressé leurs encouragements et félicitations aux jeunes mariés.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, le sociétaire d’Antalyaspor (Turquie), l’ex-capitaine des «Lions indomptables» avait annoncé la fin de sa carrière internationale en fin août 2014, après des démêlés avec les officiels et une suspension temporaire pour «incitation à la révolte».

Proche de la première dame du pays, Samuel Eto’o a marqué 56 buts en 116 sélections.

