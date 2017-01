Cameroun – Vivre ensemble : les différentes formations politiques de l’ Upc en rangs serrés

A l’exemple du Président de la République, S.E. Paul Biya qui promeut le vivre ensemble, les différentes formations politiques de l’Union des Populations du Cameroun (Upc) ont décidé de serrer les rangs. Plusieurs discussions ont cours entre les deux familles depuis plusieurs mois. L’Upc dite des Fidèles (de l’opposition) dont le président est Alexis Ndema Same et l’Upc (dite du pouvoir en place) de Victor Onana, veulent être main dans la main. Et mettre ainsi fin à des divisions qui durent depuis une vingtaine d’années déjà.

CAMERPOST a recueilli des informations à ce sujet lors d’une conférence donnée ce mardi 24 janvier 2017 à Douala. Il a été révélé que les deux familles Upécistes ont adopté et approuvé un cadre commun de travail pour concrétiser les conditions du vivre ensemble entre elles. Dans cette dynamique, cinq thématiques de discussion ont été retenues. Notamment : les affaires administratives et politiques (comportant les tracasseries administratives, le sigle protégé, les procès) ; les actions éventuelles communes sur des domaines variés de la vie du pays comme la démocratie, les droits de l’homme, la transition, les élections; le contentieux historique; l’orientation politique et projets de société.

« Les deux familles réaffirment leur ferme volonté de rester fidèles aux orientations définies par les pères fondateurs de l’Upc, dans la recherche de solutions viables pour le bien-être des populations kamerunaises », ont souligné Victor Onana et Alexis Ndema Same dans un communiqué mis sur la place publique.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa