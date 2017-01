Cameroun : Vivendi annonce l’ouverture de la 2ème salle Canal Olympia du pays à Douala

PARTAGES

Après la fermeture, il y a quelques années des salles de cinéma Le Wouri et Le Paradis, Douala, la capitale économique du Cameroun, aura une nouvelle salle de cinéma et de spectacles dès le 18 janvier 2017, apprend-on dans un communiqué officiel.

Baptisée Canal Olympia et construite au quartier Bessengué, cette salle de cinéma et de spectacles sera la seconde du réseau éponyme au Cameroun, après celle inaugurée le 14 juin 2016 dans la capitale du pays, notamment sur le campus de l’Université de Yaoundé I.

Construites par le groupe français Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, les salles Canal Olympia « proposent 18 séances de cinéma par semaine, 6 jours sur 7, avec des films à l’affiche sortant le plus souvent en même temps qu’en France. Trois séances sont réservées chaque semaine à un film destiné aux plus jeunes et une journée entière est consacrée chaque mois au cinéma africain et de Nollywood. Des concerts d’artistes africains et internationaux sont également prévus dans un second temps ».

En plus d’une capacité d’accueil de 300 personnes en configuration intérieure et plusieurs milliers de personnes en configuration extérieure, les salles de cinéma et de spectacles Canal Olympia, généralement dotées d’équipements de projection et de sonorisation numériques des plus modernes, ont la particularité de fonctionner entièrement à l’énergie solaire.

Source : © Investir Au Cameroun

Par BRM