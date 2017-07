Cameroun (vidéo) : la mort à petit feu des pygmées Baka, victimes de la déforestation

Les pygmées Baka habitent depuis des siècles la forêt tropicale du bassin du Congo. Ces populations indigènes sont les premières victimes de la déforestation : plus la jungle recule, plus la culture des Baka est menacée. Dans l’est du Cameroun, des sociétés d’exploitation forestières rasent plus de 20 000 hectares de forêt vierge par an, poussant ce peuple nomade hors de la forêt, sa seule richesse. Sédimentarisés en bord de route, marginalisés, les Baka sombrent dans l’alcool et la drogue.

source: France 24 Par Patrick FANDIO , Marcel AMOKO , Zigoto TCHAYA