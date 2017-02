Cameroun – Victoire des Lions indomptables à la CAN 2017 : les félicitations de l’Union africaine

Finale Can Gabon 2017, on en reparle encore ! Outre la joie des Camerounais, l’Union africaine vient de féliciter le Cameroun, sacré champion d’Afcon pour 2017. L’équipe nationale de football du Cameroun s’est, en effet, imposée face à leur homologue égyptienne, les Pharaons, lors de la finale qui s’est déroulée à Libreville au Gabon le 5 février 2017. Le score final était de 2-1. L’Égypte a remporté sept fois le titre d’Afcon alors que le Cameroun la suit de près avec cinq victoires.

A la lecture d’une note d’APO, la Présidente sortante de la Commission de l’Union africaine, S. E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma, a félicité le Gouvernement et le peuple du Cameroun, en particulier l’équipe nationale de football, les Lions indomptables, qui a remporté le titre de champion de la Coupe africaine des nations. S.E. Dr. Dlamini Zuma a fait la déclaration suivante à l’issue d’une finale chaudement disputée : « toutes mes félicitations aux Lions indomptables du Cameroun, qui ont remporté une victoire spectaculaire à l’AFCON 2017 ».

CAMERPOST lit que S.E. Dr Dlamini a également félicité les Pharaons d’Égypte, qui ont livré une très belle performance lors de cette finale du championnat. L’équipe nationale de Burkina Faso a battu celle du Ghana pour s’imposer en troisième position et remporter la médaille de bronze. La Présidente sortante de la Commission de l’Union africaine n’a pas manqué d’adresser ses félicitations à la Confédération africaine de football (CAF), qui a organisé un très beau championnat au cours de ces trois dernières semaines. La Présidente a également remercié le Gouvernement et le peuple de la République du Gabon pour avoir ouvert la porte au continent et accueilli la Coupe d’Afrique des nations.

En outre, S.E. Dr Dlamini Zuma n’a pas manqué d’exhorter les citoyens africains à continuer à soutenir le sport, qui contribue à créer l’unité et la cohésion sociale. Les événements sportifs continuent d’unir le continent et incarnent les aspirations 2 et 5 de l’Agenda 2063, qui s’adresse à une Afrique intégrée, dotée d’une identité culturelle très forte, d’un patrimoine commun et de valeurs éthiques communes.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa