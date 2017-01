Cameroun : les victimes de la catastrophe ferroviaire d’Eseka s’adressent aux candidats à la présidentielle française

PARTAGES

Les avocats des victimes de la catastrophe ferroviaire d’Eseka continuent de mettre la pression sur le groupe Bolloré, actionnaire principal de la société Camrail.

Non seulement ils ont sollicité le Quai d’Orsay, via l’ambassade de France au Cameroun, mais ils ont envoyé un courrier, fin décembre, à trois des candidats à la présidentielle française : François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.