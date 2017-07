Cameroun : Vers une stratégie nationale de développement du commerce électronique

Le secrétariat du Commonwealth et le ministère camerounais du Commerce ont co-organisé le 26 juillet 2017, un atelier relatif au développement du commerce électronique au Cameroun. Ledit atelier a débouché sur l’élaboration d’une plateforme entre l’Etat et les opérateurs du secteur.

Cette plateforme vise également l’aménagement d’une stratégie holistique et durable en la matière et la promotion de l’inclusion numérique via l’élargissement et la sécurisation des transactions. Pour cela, le décideur devrait impliquer les parties prenantes, former des coalitions et établir des partenariats pour mettre en œuvre la stratégie nationale en matière de e-commerce.

Les participants ont conclu qu’il est urgent, pour la mise en œuvre de cette stratégie nationale, que le gouvernement prenne des mesures pour faciliter la participation aux chaînes de valeur régionales et internationales.

Source: Mediaterre.org Par Rod Tongue