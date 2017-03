Cameroun : Vers le rétablissement de l’ Internet dans le Nord-ouest et le Sud-ouest

Les autorités camerounaises ont annoncé mardi que la connexion internet serait de nouveau possible dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, plus de deux mois après la décision du gouvernement de couper l’internet dans cette partie anglophone du pays en proie à des contestations sociopolitiques.

A en croire la ministre des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL), Minette Libom Li Likeng, « tout est mis en œuvre pour que la sérénité revienne, que l’Internet soit disponible partout dans le pays ».

En tout état de cause, « ce n’est qu’une question de patience », a assuré la ministre, se désolant du fait qu’«il y a des situations désagréables pour lesquelles certaines décisions sont prises ».

La coupure de l’Internet dans les 2 régions anglophones du pays remonte au 17 janvier 2017, une décision d’après le gouvernement qui a pour but de contrecarrer « des manœuvres de déstabilisation du pays », alors qu’une partie des manifestants anglophones, en l’occurrence, le mouvement sécessionniste du Southern Cameroon national council (SCNC) appelait ouvertement à une « insurrection populaire » devant déboucher sur une partition du pays.

Au départ, il y avait une contestation des syndicats des enseignants et des avocats des deux régions visant « la fin de la colonisation du système éducatif et judiciaire francophone ». Ensuite, tout a dégénéré, laissant libre court à des dérives.

Selon l’ONG Internet sans frontières, les pertes dues à la coupure de l’Internet se chiffraient en début mars à 832 millions de francs CFA.

Le coup est particulièrement rude pour les nombreuses start-ups du secteur du numérique. Ces très petites entreprises ont délocalisé leur base pour s’installer de part et d’autre pour poursuivre leurs activités.

© CAMERPOST avec © APA