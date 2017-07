Cameroun : Vers une réduction de charges de 16 milliards de FCFA à CAMAIR-CO

La Compagnie nationale de transport aérien du Cameroun (CAMAIR-CO) a mis en place et exécute un plan de réduction des charges de 16 milliards de francs CFA qui devrait prendre fin avant 2018, a appris lundi APA de source interne à l’entreprise.

Cette réduction des charges selon le directeur général de CAMAIR-CO, Ernest Dikoum, repose entre autres sur la mise en place d’un nouvel plan d’exploitation, la réduction des charges liées au carburant et d’autres consommables, de mêmes que la réduction des charges structurelles qui obéraient les résultats de la compagnie.

Pour se donner les moyens de sa politique, la compagnie nationale qui dispose désormais de cinq aéronefs, a décidé de mettre prioritairement l’accent sur la desserte intérieure, avec un taux de remplissage de 55 %, une ponctualité de 69% et la régularité des vols à 93%.

Des mesures qui n’ont pas tardé à porter de fruits puisqu’en moins d’une année, la CAMAIR-CO a pu réaliser un chiffre d’affaires de 5 milliards de francs CFA contre 10 milliards de francs CFA depuis le début de la phase d’exploitation en 2011.

Dans une perspective visant à reconquérir et à fidéliser une clientèle de plus en plus nombreuse, le directeur général a annoncé l’ouverture de deux dessertes à Bamenda dans le Nord-ouest ce jeudi et Bertoua à l’Est en août prochain.

De même sont envisagés en septembre 2017, la réouverture de la ligne Douala-Libreville-Abidjan-Dakar, tandis que la ligne Douala-Paris-Bruxelles devrait être opérationnelle avant décembre 2017.

Le top management de la CAMAIR-CO qui, malgré des réajustements a confirmé la mise en application du plan de restructuration de Boeing qui s’étale sur sept ans, a annoncé que le système de gouvernance en vigueur ramenait ce plan à moins de 50 milliards de francs CFA contre 60 milliards de francs CFA au départ.

Des perspectives encourageantes selon le directeur général puisque « nous avons pris l’engagement de sortir de la subvention de l’Etat en janvier 2018 ».

Aussi, en dehors de la syndication de banques locales qui devrait permettre à CAMAIR-CO de financer son plan de relance, ses dirigeants entrevoient de recourir à d’autres modèles de financement, entre autres, des emprunts obligataires ou des financements à base des fonds Sukuks.

« Engagée dans un processus de restructuration à la suite du plan Boeing, CAMAIR-CO enregistre des améliorations significatives quant à la qualité de ses services avec le retour de la ponctualité et de façon plus générale, une plus grande régularité de vols. Ces avances notables sont liables avec un customer service garantissant », a rassuré Ernest Dikoum.

