Cameroun : vers la production d’électricité à base de cacao

Le Cameroun pourrait produire l’énergie électrique à partir de la transformation des coques de cabosses de cacao, d’après la société de droits français Energy Biomass Sourcing (EBS) qui envisage d’installer dans le pays une centrale thermique.

Cette technologie aura pour effet de contribuer à la diversification du mix énergétique au Cameroun en développant notamment des projets dans le domaine de la biomasse.

Cela explique le rapprochement entre cette entreprise française spécialisée dans «les études, les montages de projets et la mise en œuvre de solutions d’approvisionnement biomasse pour des centrales thermiques, électriques, ainsi que pour l’industrie du bois», et le Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CICC).

D’après des sources proches du dossier, «des experts de cette entreprise sont récemment venus au Cameroun faire de la prospection, afin de s’assurer qu’ils pouvaient avoir surplace la masse critique de coques de cabosses pouvant leur permettre de produire effectivement de l’énergie électrique».

D’où des descentes sur le terrain, notamment dans les plus importants bassins de production de cacao les régions du Centre, Littoral, Sud et Sud-Ouest.

Les experts de la société Energy Biomass Sourcing sont parvenus à des conclusions satisfaisantes. «Ils ont pu se convaincre par eux-mêmes qu’il est théoriquement possible de réaliser un tel projet au Cameroun. Maintenant, nous attendons la suite», confie une source autorisée.

Ce projet devrait transformer tout l’écosystème de la cacaoculture au Cameroun qui se limite encore à la production et la commercialisation des fèves qui représentent environ 40 pour cent de la cabosse.

