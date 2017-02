Cameroun : vers l’arrêt de la distribution des journaux locaux par MESSAPRESSE

Le contrat entre la société de droits français Messagerie de presse (MESSAPRESSE) et les éditeurs camerounais serait sur le point d’être résilié ce qui aurait pour conséquence l’arrêt de la distribution des journaux locaux, a-t-on appris ce mardi de sources concordantes.

Selon de fiables informations, le divorce est désormais programmé entre les deux parties, le groupe français Presstalis, la maison-mère de MESSAPRESSE, ayant dépêché une délégation au Cameroun pour signifier aux éditeurs son intention d’arrêter la distribution de la presse camerounaise.

La principale raison évoquée porte sur les mauvais résultats affichés par ce segment dont les ventes auraient connu une courbe descendante ces dernières années.

A en croire le distributeur quasi exclusif de la presse écrite au Cameroun, 80 pour cent des journaux locaux sont invendus, soit un manque à gagner annuel de 270 millions de francs CFA. Un déficit que « même les bonnes ventes de la presse étrangère et des livres ne couvrent pas ».

Depuis quelque temps, le groupe Presstalis cherche en vain un repreneur pour MESSAPRESSE, sa filiale camerounaise, comme il l’a fait au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

La société française exige des efforts de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun (FEDIPRESSE), d’une part, et au gouvernement camerounais, d’autre part. A ce dernier, il lui est demandé une subvention sur la distribution des journaux et un allègement fiscal, notamment une imposition sur le bénéfice et non sur le chiffre d’affaires.

Aux éditeurs de presse, Messapresse réclame désormais 50 pour cent sur la vente d’un journal, au lieu de 40 pour cent. Pareille requête n’a pas reçu l’assentiment des éditeurs camerounais.

© CAMERPOST avec © APA